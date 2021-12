Jessica fa un massaggio ad Alessandro, ma Lulù sbotta: “Che c**** fai i massaggi, non ti vuole” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Gf Vip, Jessica fa un massaggio ad Alessandro Basciano, ma Lulù sbotta contro la sorella. Lunedì c’è stata una nuova puntata del Grande Fratello Vip e i colpi di scena sono stati tanti. Al televoto è stato eliminato Biagio, trovatosi contro Valeria con Giacomo, e Miriana, quest’ultima è stata la prima a salvarsi. Anche in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Gf Vip,fa unadBasciano, macontro la sorella. Lunedì c’è stata una nuova puntata del Grande Fratello Vip e i colpi di scena sono stati tanti. Al televoto è stato eliminato Biagio, trovatosi contro Valeria con Giacomo, e Miriana, quest’ultima è stata la prima a salvarsi. Anche in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

rainbow20202020 : Pensando anche un po' ridendo che quando per una volta si sono invertiti i ruoli il massaggio alla pancia gliel'ha… - Lorenzo83497205 : RT @Luce16905430: Jessica gli ha fatto la lavatrice; Sophie ha preparato anche per lui la cena. Ieri. Alessandro: ' chi potrebbe farmi un… - Federic1910 : RT @Luce16905430: Jessica gli ha fatto la lavatrice; Sophie ha preparato anche per lui la cena. Ieri. Alessandro: ' chi potrebbe farmi un… - itsannieilibon : RT @MysticJC1: Ma Jessica che santa è? Stava facendo la lavatrice ad Alessando, ora fa l'estetista a Manu... Ma un massaggio a Barù? #gfvip - BettinEleonora : RT @MysticJC1: Ma Jessica che santa è? Stava facendo la lavatrice ad Alessando, ora fa l'estetista a Manu... Ma un massaggio a Barù? #gfvip -