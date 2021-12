Advertising

napolista : #Insigne fa bene ad accettare il Toronto, come Adl fa bene a continuare ad offrire 3 milioni l’anno Lorenzo ha pro… - partenope75 : RT @1926_cri: De Maggio due cose aveva dato per certe: - Annullamento Coppa d'Africa - Rinnovo Insigne Le cose stanno andando bene. - eaulamadonna1 : @Pasqual01350178 @GA7_Official Con un'utenza di milioni di tifosi, secondo i tifosi di Lorenzo Insigne lui fa bene… - FedericoMarraNA : @machitesap @Eduardo01508575 @RobertoRenga 4,5 nel 2013. 1,2 nel 2016. 6 milioni nel boom della carriera ovvero 200… - Tomy74918413 : Il mio titolare e mio nipote Se mi offrissero il doppio del mio attuale stipendio firmerei subito la rescissione d… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne bene

Paolo Stringara , ex allenatoreed ex collaboratore tecnico della nazionale degli USA, è intervenuto in diretta ai nostri ... 'Lorenzo deve ragionaresulla scelta che andrà a fare. Ha 31 ...Quueste el seu parole: IL TORONTO HA PROPOSTO 10 MILIONI L'ANNO PERFEDELE SU CALCIO CHE E' UN MONDO GLOBALIZZATOED IL NAPOLI NON ESCONODA QUESTA SITUAZIONE PER LEGGERE TUTTE ...Secondo l'edizione di oggi de Il Roma, Insigne è negativo al Covid e domani può già tornare ad allenarsi in vista della sfida alla Juventus del 6 gennaio: ...Zdenek Zeman è stato l'allenatore che prima a Foggia in Serie C e poi a Pescara in Serie B ha contribuito a dare il via alla carriera di Lorenzo Insi ...