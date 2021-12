Advertising

il_piccolo : Il passeggero sopravvissuto al naufragio: “I miei incubi sulla Concordia” - messveneto : Il passeggero sopravvissuto al naufragio: “I miei incubi sulla Concordia”: Ernesto Carusotti, insegnante in pension… -

Ultime Notizie dalla rete : passeggero sopravvissuto

La Stampa

GENOVA. "Avevo trascorso tutte le estati, da bambino e ragazzino, a San Felice Circeo, dove mio nonno aveva una casa vicino al mare. Ecco, per dieci anni non ho fatto il bagno, tanto mi terrorizzava l'...Costa Crociere dovrà risarcire con oltre 92mila euro undella Costa Concordia , rimasto colpito da disturbo post - traumatico da stress dopo essereal naufragio che il 13 gennaio 2012 causò 32 morti . Lo ha deciso la prima sezione ...La Dda di Firenze si affida all’esperto Danilo Coppe per fare luce sul "Semtex" e altre sostanze che furono repertate a bordo del traghetto ...È il geominerario ed esperto di esplosivi Danilo Coppe, già consulente della Corte D’Assise di Bologna all’ultimo processo per la strage alla stazione, uno dei periti incaricati dalla Direzione Distre ...