Cts: stop quarantena per impiegati nei servizi essenziali con terza dose (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nessun giorno di quarantena per i vaccinati con la terza dose che vengono a contatto con una persona poi risultata positiva e sono impiegati nei servizi essenziali. Dovranno però obbligatoriamente indossare la mascherina FFP2 per circa una settimana. E' questo, secondo quanto riportato dall'ANSA, l'orientamento del Cts, che si è riunito oggi per fornire un

