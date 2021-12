CorSport: De Laurentiis non rilancerà per trattenere Insigne, con il capitano è “grande freddo” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Solo un rilancio da parte del presidente De Laurentiis potrebbe convincere Insigne a restare a Napoli dicendo no all’offerta del Toronto, scrive il Corriere dello Sport. Ma il rilancio non arriverà, a meno di un colpo di scena. De Laurentiis si è già espresso da tempo: oltre i 3,5 milioni di euro a stagione non andrà. Insigne ne chiedeva 5, ovvero lo stesso stipendio di adesso. “A queste condizioni, il Napoli non accetta e Lorenzo rifiuta: storia chiusa. Per il momento del tutto: a meno di un clamoroso colpo di teatro che con DeLa, come ha insegnato anche la storia del contratto di Mertens in piena pandemia, non si può mai escludere fino all’ultimo metro dell’ultima curva”. Tra l’altro, considerata l’età del capitano, che a giugno compirà 31 anni, un investimento più corposo per il rinnovo andrebbe ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Solo un rilancio da parte del presidente Depotrebbe convincerea restare a Napoli dicendo no all’offerta del Toronto, scrive il Corriere dello Sport. Ma il rilancio non arriverà, a meno di un colpo di scena. Desi è già espresso da tempo: oltre i 3,5 milioni di euro a stagione non andrà.ne chiedeva 5, ovvero lo stesso stipendio di adesso. “A queste condizioni, il Napoli non accetta e Lorenzo rifiuta: storia chiusa. Per il momento del tutto: a meno di un clamoroso colpo di teatro che con DeLa, come ha insegnato anche la storia del contratto di Mertens in piena pandemia, non si può mai escludere fino all’ultimo metro dell’ultima curva”. Tra l’altro, considerata l’età del, che a giugno compirà 31 anni, un investimento più corposo per il rinnovo andrebbe ...

Advertising

napolista : CorSport: De Laurentiis non rilancerà per trattenere #Insigne, con il capitano è “grande freddo” La strategia az… - napolista : CorSport: #Kumbulla e #Szalai costano troppo, il #Napoli sonda #Sanchez (Tottenham) e #Sarr (Chelsea) Il club di D… - napolista : Corsport: il Napoli non libererà Insigne a gennaio per Toronto, non sarà un nuovo caso Manolas Il club canadese è… - salvione : De Laurentiis, lettera di auguri a tutti i tifosi del Napoli - CalcioNapoli24 : RT @BrunoGalvan85: Caso Mertens? CorSport: De Laurentiis lo invita a brindare, Dries resta seduto! È incavolato con Spalletti per il cambio… -