Contagi, Andrea Costa: “Incremento dato anche dal fatto che facciamo più tamponi” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “È indubbio che il numero dei Contagi cresca quotidianamente, ma possiamo osservare come l’Incremento sia lineare e non esponenziale. Rispetto all’anno scorso non vi è, infatti, la medesima pressione sugli ospedali. Al momento, la curva epidemica è sotto controllo. Questa è la dimostrazione concreta dell’efficacia dei vaccini. Più persone che contraggono il virus ma con L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “È indubbio che il numero deicresca quotidianamente, ma possiamo osservare come l’sia lineare e non esponenziale. Rispetto all’anno scorso non vi è, infatti, la medesima pressione sugli ospedali. Al momento, la curva epidemica è sotto controllo. Questa è la dimostrazione concreta dell’efficacia dei vaccini. Più persone che contraggono il virus ma con L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Dennypool2 : @Andrea_4moro contagi a piccho però morti adirittura IN CALO! e ricordo meno vaccinati di noi, eh allora 2 domande… - EuroTeuro : @Andrea_mrt97 Questo per me significa che probabilmente qualcosa ancora di non chiaro c'è. Allo stesso modo ritorna… - hangoverr_ : @culaon_andrea @barb1p il fatto che tutti si sentano in diritto di girare è una gran cagata e su questo sono d'acco… - EuroTeuro : @Andrea_mrt97 Se guardi la tl ho parlato di regole a mio avviso sbagliate e discriminatorie e mi è stato risposto :… - EuroTeuro : @Andrea_mrt97 Blocco chi non porta argomenti e fa perdere tempo. A proposito di Svezia: imposizioni ben lontane dal… -