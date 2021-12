Affidata a un poliziotto la bimba nata da maternità surrogata e abbandonata

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dalle braccia delche l’ha riportata in Italia da Kiev, a quelle dell’agente che ora l’ha presa in affido. “La bambina,in Ucraina cone abbandolì dai genitori italiani e che qualche settimana fa è stata portata in Italia, è stata data in affidamento a un, in attesa di essere adottata”. La comunicazione arriva dal vicedirettore generale della Pubblica Sicurezza-direttore centrale della Polizia Criminale, il prefetto Vittorio Rizzi. Un aggiornamento atteso, dopo che l’Italia, venuta a conoscenza della storia della piccola di 15 mesi, si era mobilitata per lei.La, rientrata in Italia a metà novembre grazie all’intervento del Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia (Scip) e della Croce Rossa ...

MediasetTgcom24 : Bimba nata da maternità surrogata e rifiutata: è stata affidata a un poliziotto #maternitàsurrogata… - Avvenire_Nei : La bimba abbandonata in Ucraina è stata affidata a un poliziotto

E' invecealla famiglia di undi Novara la bambina di un anno di una coppia italiana, nata in Ucraina con maternità surrogata e abbandonata dopo la nascita. Lo Scip e la Cri l'...La piccola 'Serenella' in spalla a una Kiev - Ansa . Unl'ha tenuta in braccio durante il viaggio verso l'Italia, l'11 novembre scorso, unl'ha accolta in affidamento in attesa di essere adottata. La notizia che riguarda "Serenella", la bimba di un anno e mezzo, nata con maternità surrogata in Ucraina nell'agosto 2020 e ...Bimba nata in Ucraina da maternità surrogata e abbandonata dai genitori italiani: è stata affidata a un poliziotto ...Un poliziotto l'ha tenuta in braccio durante il viaggio verso l'Italia, l'11 novembre scorso, un poliziotto l'ha accolta in affidamento in attesa di essere adottata. La notizia che riguarda "Serenella ...