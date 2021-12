Vaccini: blocco informatico ospedale Lecco, attacco hacker (Di martedì 28 dicembre 2021) A seguito del blocco informatico dei servizi, Asst Lecco ha reso noto che dalla scorsa notte, dalle ore 23.30, l'infrastruttura informatica che fa capo alla Asst di Lecco è sotto attacco informatico. ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) A seguito deldei servizi, Asstha reso noto che dalla scorsa notte, dalle ore 23.30, l'infrastruttura informatica che fa capo alla Asst diè sotto. ...

Advertising

riccardo_cugusi : «in Italia si parla di revisione dei protocolli sulle quarantene, perché il paese è a rischio di blocco.» Il… - mariocipriani1 : @MinisteroSalute vaccini proteici ricombinanti con adiuvante: Soberana02 , totalità della popolazione in età pediat… - SimoneCataldo02 : Mini #quarantena per tutelare attività ed #economia. Chi pensa alle #discoteche che, informate solo a poche ore dal… - smolaquarius : RT @kleeiaa: PERSONAL OPINION (no unsulti,al primo che offende lo blocco) PENSO CHE I CASI SONO AUMENTATI DA QUANDO CI SONO QUESTI VACCINI. - sipjezzy : Nei vari discorsi che leggo sui vaccini anticovid, appena leggo 'va chiamato siero' blocco all'istante. Coi mattoni… -