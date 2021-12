Sci | l' azzurro Parsi si aggiudica la discesa libera di Bormio Nono Marsaglia

(Di martedì 28 dicembre 2021) Dominik Paris ha vinto ladi, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla pista Stelvio il 32enne altoatesino si è imposto per la settima volta in carriera con il tempo di...

1'54"63 il tempo dell', 24 centesimi migliore di Odermatt e 80 migliore di Hintermann , primo in prova ieri, sceso con il pettorale 10. Quarto, un po' a sorpresa, con il pettorale 20, l'...... valida per la Coppa del Mondo dialpino. Il 32enne altoatesino si impone per la settima volta ... Nono posto per l'altroMatteo Marsaglia (1'55"96).BORMIO (ITALPRESS) – Dominik Paris vince la discesa libera di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2021/2022. L’azzurro fa segnare il miglior tempo in 1’54?63, guastando la ...(ANSA) – BORMIO, 28 DIC – “Mi piace moltissimo la Stelvio, mi sento sempre sicuro. Anche quest’anno era tosta, difficile, ma quando dai il massimo al traguardo sei soddisfatto. Spero di crescere ancor ...