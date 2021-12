Regina Elisabetta | a rischio la sua incolumità | voleva ucciderla

(Di martedì 28 dicembre 2021) Al’della: un intruso al castello di Windsor. Il motivo Per scongiurare la variante Omicron a Natale lanon si è recata a Sandringham ma è rimasta a Windsor dove, però, avrebbe rischiato la sua vita. Ebbene, per chi non lo sapesse, la Sovrana sarebbe stata presa L'articolo proviene da Inews.it.

Un uomo è stato arrestato stamani all'interno del parco del Castello di Windsor, dove si trova la, che quest'anno ha scelto di non passare le vacanze natalizie a Sandringham. ..."Mi dispiace per quello che ho fatto e quello che farò - si sente dire nel video da una voce distorta - cercherò di assassinare la, per vendicare quelli che sono morti nel massacro ...A rischio l'incolumità della Regina Elisabetta: un intruso al castello di Windsor voleva ucciderla. Il motivo. Regina Elisabetta (Foto: Getty) Per scongiurare la variante Omicr ...