Piano scuola digitale, i progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 30 novembre 2022. Nota (Di martedì 28 dicembre 2021) Con la Nota 50607 del 27 dicembre 2021, il Ministero dell'Istruzione fornisce indicazioni sull'autorizzazione per l’attuazione del progetto “scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" del Pnrr. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 dicembre 2021) Con la50607 del 27 dicembre 2021, il Ministero dell'Istruzione fornisce indicazioni sull'autorizzazione per l’attuazione del progetto “4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" del Pnrr. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Militari a scuola per tamponi anti-dad, presidi rassegnati: “Piano Figliuolo? L’esercito non si è visto, i contagi… - orizzontescuola : Piano scuola digitale, i progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 30 novembre 2022. Nota - scuolainforma : Piano Nazionale Scuola Digitale, Nota Ministero Istruzione del 27 dicembre - itsemmeci : RT @v2Dark: Tracciamento inesistente, logistica vaccini in crisi non appena sono finite le scorte dovute all'iperproduzione pre booster, ta… - Stefania_Cixi69 : RT @v2Dark: Tracciamento inesistente, logistica vaccini in crisi non appena sono finite le scorte dovute all'iperproduzione pre booster, ta… -