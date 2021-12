La fidanzata di Damiano dei Maneskin e i peli della polemica: “L’unico punto in cui mi depilo…” (Di martedì 28 dicembre 2021) Giorgia Soleri si è resa protagonista sui social facendo nascere una discussione dopo una foto postata sul suo account Instagram ufficiale. Nell’istantanea, la fidanzata di Damiano del gruppo Maneskin si è mostrata con i peli sotto le ascelle scrivendo come didascalia: “Un buon Natale con i peli per non farsi mancare argomenti di discussione con i parenti bigotti”. Gli utenti social non hanno mancato di bacchettare la ragazza per il post sul suo profilo. Il commento di Giorgia Soleri alle critiche “Nella caption avevo fatto questa previsione, ma sui parenti, cioè persone che si presuppone abbiano una certa età ma soprattutto che ti conoscono da quando sei nata, quindi hanno la confidenza per dirti certe cose” ha voluto commentare Giorgia Soleri, come riportato da Today, tra le storie, stupita da tanto ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 28 dicembre 2021) Giorgia Soleri si è resa protagonista sui social facendo nascere una discussione dopo una foto postata sul suo account Instagram ufficiale. Nell’istantanea, ladidel grupposi è mostrata con isotto le ascelle scrivendo come didascalia: “Un buon Natale con iper non farsi mancare argomenti di discussione con i parenti bigotti”. Gli utenti social non hanno mancato di bacchettare la ragazza per il post sul suo profilo. Il commento di Giorgia Soleri alle critiche “Nella caption avevo fatto questa previsione, ma sui parenti, cioè persone che si presuppone abbiano una certa età ma soprattutto che ti conoscono da quando sei nata, quindi hanno la confidenza per dirti certe cose” ha voluto commentare Giorgia Soleri, come riportato da Today, tra le storie, stupita da tanto ...

