Inter, spunta anche la Sampdoria fra le pretendenti per Sensi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Calciomercato Sampdoria: ipotesi prestito di Sensi dall’Inter. Il centrocampista è finito nel mirino dei blucerchiati spunta anche la Sampdoria nella corsa a Stefano Sensi dell’Inter. I blucerchiati avrebbero chiesto informazioni riguardo al prestito del classe ’95, in uscita dai nerazzurri. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Sensi avrebbe chiesto all’Inter di essere ceduto per giocare e guadagnarsi la chiamata della Nazionale per i playoff di marzo. La Sampdoria si unisce a Fiorentina, Empoli e Sassuolo nella corsa al centrocampista. CONTINUA SU Sampdoria NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Calciomercato: ipotesi prestito didall’. Il centrocampista è finito nel mirino dei blucerchiatilanella corsa a Stefanodell’. I blucerchiati avrebbero chiesto informazioni riguardo al prestito del classe ’95, in uscita dai nerazzurri. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com,avrebbe chiesto all’di essere ceduto per giocare e guadagnarsi la chiamata della Nazionale per i playoff di marzo. Lasi unisce a Fiorentina, Empoli e Sassuolo nella corsa al centrocampista. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Inter spunta Milan, non solo Diallo: altra ipotesi per la difesa di Pioli Il Milan accelera per il rinforzo a gennaio, contatti avanzati per Diop del Psg ma spunta anche un'altra pistaMilan che a breve tornerà al lavoro per prepararsi alla ripartenza del ...dall'Inter. A ...

Milan, spunta un nome a sorpresa: occhi su Diallo del PSG Il PSG ha necessità di fare mercato in uscita a gennaio e, dopo aver ceduto in prestito alla Real Sociedad il centrocampista Rafinha (ex Inter), Diallo è uno dei principali candidati a partire. Il ...

Juve-Inter, spunta un retroscena su Vecino Calciomercato.com Inter, spunta anche la Sampdoria fra le pretendenti per Sensi ASCOLTA Calciomercato Sampdoria: ipotesi prestito di Sensi dall’Inter. Il centrocampista è finito nel mirino dei blucerchiati Spunta anche la Sampdoria nella corsa a Stefano Sensi dell’Inter. I blucer ...

Inter, proposta di matrimonio a Dubai: arriva il sì di Giulia per Dimarco Il calciatore nerazzurro, in vacanza a Dubai, ha chiesto alla sua compagna, mamma dei suoi due figli, di convolare a nozze ...

