Inter, a tutto De Vrij: le parole su Dumfries, lo Scudetto, il Liverpool (Di martedì 28 dicembre 2021) Inter - In una lunga Intervista al quotidiano olandese Algemeen Dagblad, Stefan De Vrij si racconta. Il primo argomento affrontato dal difensore nerazzurro riguarda le critiche: 'All'inizio sei impegnato con questo. Ma gradualmente ... Leggi su interdipendenza (Di martedì 28 dicembre 2021)- In una lungavista al quotidiano olandese Algemeen Dagblad, Stefan Desi racconta. Il primo argomento affrontato dal difensore nerazzurro riguarda le critiche: 'All'inizio sei impegnato con questo. Ma gradualmente ...

