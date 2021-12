Genova, caccia ai positivi in Asl3 con i test ai dipendenti. Tamponi, 300 auto in coda (Di martedì 28 dicembre 2021) Nell’azienda sanitaria screening gratuito su base volontaria: “Adesione altissima”. Intasato il drive through di via Maggio, disagi per il traffico nella zona di Quarto Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 28 dicembre 2021) Nell’azienda sanitaria screening gratuito su base volontaria: “Adesione altissima”. Intasato il drive through di via Maggio, disagi per il traffico nella zona di Quarto

Advertising

infoitinterno : Crollo delle gru a Torino, gli inquirenti a caccia di indizi in via Genova dove sono morti 3 operai - StampaTorino : Crollo delle gru a Torino, gli inquirenti a caccia di indizi in via Genova dove sono morti 3 operai - infoitinterno : Via Genova, cosa è successo: sul posto i periti a caccia degli indizi che hanno portato al crollo - ilsecoloxix : #Imu, a #Genova caccia ai furbetti della doppia residenza. Scattati i controlli, in arrivo cartelle a raffica - Borsapretporter : Questa è un'ottima idea, invece di mandare gli accertamenti a me che sono perfetta, di questi furbetti ne conosco p… -