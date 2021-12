E’ morto Hugo Maradona | fratello di Diego aveva 52 anni

Advertising

Morto Hugo Maradona, fratello di Diego. Aveva 52 anni - È morto Hugo Maradona, era il fratello di Diego. Il decesso avvenuto in casa, arresto cardiaco - Morto a Napoli Hugo Maradona, il fratello di Diego. Aveva 52 anni - Morto Hugo Maradona: il fratello di Diego scomparso a causa di un infarto

Maradona, fratello del Pibe de Oro: fatale un arresto cardiaco. Aveva 52 anni Hugo Maradona, fratello di Diego Armando Maradona, è morto nella mattinata di oggi, 28 dicembre per arresto cardiaco. Hugo Maradona, fratello del Pibe de Oro, è deceduto. Aveva 52 anni, è morto in mattinata per un arresto cardiaco nella sua casa in provincia di Napoli. Grande dolore a Napoli per la morte di Hugo Maradona, il fratello minore di Diego. L'uomo, 52 anni, è stato stroncato da un arresto cardiaco mentre era nella sua casa in zona Flegrea a Monte di Procida.