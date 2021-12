Covid, tracciamento dei contatti e file per i tamponi: il sistema è andato in tilt (Di martedì 28 dicembre 2021) Il sistema è ormai in tilt. Ci sono attese di giorni per poter effettuare i test molecolari e il tracciamento dei contatti stretti con i positivi non sta funzionando perché bisognerebbe rintracciare... Leggi su feedpress.me (Di martedì 28 dicembre 2021) Ilè ormai in. Ci sono attese di giorni per poter effettuare i test molecolari e ildeistretti con i positivi non sta funzionando perché bisognerebbe rintracciare...

Advertising

SimoneAlliva : Ho il covid da doppiamente vaccinato a un passo dalla terza. Una grande seccatura. La cosa curiosa è che il test a… - palermomaniait : Covid-19, Regioni: tracciamento saltato, azzerare quarantena per chi ha la terza dose - - IlFattoNisseno : Italia, covid. Regioni, tracciamento “ingestibile”: impiegare personale per vaccini - Foggiagrad : @giancalsp @lphaBlack Un paese serio dovrebbe aver interesse a capire se cn copertura vaccino Covid evolve come inf… - Laura131997 : RT @SimoneAlliva: Ho il covid da doppiamente vaccinato a un passo dalla terza. Una grande seccatura. La cosa curiosa è che il test antigen… -