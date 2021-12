Contagi in Aumento: Giannelli Chiede Obbligo di Tampone per Personale Scolastico Esente (Di martedì 28 dicembre 2021) Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, Chiede il Tampone obbligatorio per il Personale Scolastico Esente. “Andrebbe introdotto l’Obbligo di Tampone per il Personale Scolastico Esente, cioè esonerato dalla vaccinazione anti-covid. ... Leggi su youreduaction (Di martedì 28 dicembre 2021) Antonello, presidente dell’Associazione nazionale presidi,ilobbligatorio per il. “Andrebbe introdotto l’diper il, cioè esonerato dalla vaccinazione anti-covid. ...

Advertising

petergomezblog : Rientro in classe a gennaio? L’ottimismo del ministro Bianchi si scontra con i contagi in aumento, l’assenza di dat… - RaiNews : L'aumento dei contagi dovuti alla diffusione della variante Omicron del Covid-19 provoca la prevalenza di questo co… - federicadieni : Il nuovo aumento dei contagi richiede un ricorso massiccio allo #smartworking @renatobrunetta prima che sia tardi. - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Record di test e di contagi in Campania: 9.802 positivi su 111.379 tamponi. Il tasso di incidenza sale all'8,8% Record d… - TfnWeb : Covid, bollettino settimanale: in Sicilia picco dei contagi, in aumento anche le ospedalizzazioni -