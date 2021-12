«Osimhen non avrebbe problemi a giocare prima con la Juve e poi andare in Coppa d’Africa» (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il giornalista nigeriano Oma Akatugba, molto vicino a Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”. «Osimhen è in Nigeria insieme alla sua famiglia, ma non l’ho incontrato perché io sono in Germania. Comunque Victor tornerà a Napoli per fare l’ultimo controllo previsto già da tempo. Se Osimhen ci sarà con la Juve? Al di là di Victor e del Napoli, i club a livello europeo stanno chiedendo al CAF di ritardare l’arrivo dei giocatori in Africa dopo i primi di gennaio. Per quanto riguarda Osimhen, Victor sarebbe molto contento di giocare e vincere a Torino per poi partire per rappresentare la Nigeria in Coppa d’Africa. Non avrebbe alcun problema se la società glielo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il giornalista nigeriano Oma Akatugba, molto vicino a Victor, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”. «è in Nigeria insieme alla sua famiglia, ma non l’ho incontrato perché io sono in Germania. Comunque Victor tornerà a Napoli per fare l’ultimo controllo previsto già da tempo. Seci sarà con la? Al di là di Victor e del Napoli, i club a livello europeo stanno chiedendo al CAF di ritardare l’arrivo dei giocatori in Africa dopo i primi di gennaio. Per quanto riguarda, Victor sarebbe molto contento die vincere a Torino per poi partire per rappresentare la Nigeria in. Nonalcun problema se la società glielo ...

