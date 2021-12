Kabir Bedi al Grande Fratello Vip 2021, il 2022 è l’anno di Sandokan (anche con Can Yaman) (Di lunedì 27 dicembre 2021) Kabir Bedi al Grande Fratello Vip 2021. Questa è la notizia che arriva a poche ore dalla messa in onda della nuova puntata del reality show di Canale5 che andrà in onda oggi per la gioia dei fan. Gli ascolti non sono lusinghieri in queste settimane ma questo non ha fermato Alfonso Signorini che si prepara al giro di boa in vista della finale slittata al prossimo mese di marzo. La novità della serata, tra baci passionali e strani avvicinamenti, è sicuramente l’ingresso nella casa del Sandokan per eccellenza, Kabir Bedi. Questo non fa altro che confermare che il 2022 sarà l’anno di Sandokan e non solo perché l’attore che gli ha prestato il volto entrerà nella casa del Grande ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021)alVip. Questa è la notizia che arriva a poche ore dalla messa in onda della nuova puntata del reality show di Canale5 che andrà in onda oggi per la gioia dei fan. Gli ascolti non sono lusinghieri in queste settimane ma questo non ha fermato Alfonso Signorini che si prepara al giro di boa in vista della finale slittata al prossimo mese di marzo. La novità della serata, tra baci passionali e strani avvicinamenti, è sicuramente l’ingresso nella casa delper eccellenza,. Questo non fa altro che confermare che ilsaràdie non solo perché l’attore che gli ha prestato il volto entrerà nella casa del...

GrandeFratello : Questa sera Kabir Bedi, alias Sandokan, sarà in collegamento con noi durante la puntata… in attesa del suo ingresso… - PGaruffi : RT @b4bbul1n4: Kabir Bedi 80 anni nuovo concorrente. Quest'anno vince chi arriva vivo alla finale. #gfvip - b4bbul1n4 : Kabir Bedi 80 anni nuovo concorrente. Quest'anno vince chi arriva vivo alla finale. #gfvip - IMunaciello : Tra poco è capodanno, e si sa che la notte del 31 si accendono i fuochi pirotecnici, e Signorini ha pensato di rega… - Robycoppi : Voi discutete appassionatamente sui temi importanti del giorno ma intanto primo in tendenza c'è Kabir Bedi al Grande Fratello.. ?? -