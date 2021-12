Il Giappone non ricerca i positivi asintomatici: è in atto un’opera di dissuasione sui tamponi (Di lunedì 27 dicembre 2021) di Enrico Masi Qui la prima e la seconda parte Concludo sul discorso relativo ai test. La strategia Giapponese non prevede una ricerca degli asintomatici. Ovvio che, all’inizio della pandemia, non potessero esserne al corrente, eppure, dopo più di un anno, questi dati importanti vengono trascurati, come denuncia anche l’ex giornalista dell’Asahi, Sato Akira, in un intervento sul Covid a novembre: “Lascia esterrefatti come il Giappone, che aveva intrapreso una via erronea sulla conduzione dei test all’inizio della pandemia, non abbia fatto nulla per correggerne il tiro.” E il punto è che tutto questo porta a uno scarso numero di test. Il ministero li esegue solo per chi rientra dall’estero o in caso di cluster, limitando drasticamente l’accesso per le altre categorie. Per prima cosa, bisogna chiedere il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) di Enrico Masi Qui la prima e la seconda parte Concludo sul discorso relativo ai test. La strategiase non prevede unadegli. Ovvio che, all’inizio della pandemia, non potessero esserne al corrente, eppure, dopo più di un anno, questi dati importanti vengono trascurati, come denuncia anche l’ex giornalista dell’Asahi, Sato Akira, in un intervento sul Covid a novembre: “Lascia esterrefatti come il, che aveva intrapreso una via erronea sulla conduzione dei test all’inizio della pandemia, non abbia fnulla per correggerne il tiro.” E il punto è che tutto questo porta a uno scarso numero di test. Il ministero li esegue solo per chi rientra dall’estero o in caso di cluster, limitando drasticamente l’accesso per le altre categorie. Per prima cosa, bisogna chiedere il ...

