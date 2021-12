Ha ucciso sua moglie e l’ha gettata nel fiume: “Non ce la facevo più” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sembrerebbe essere un dramma della disperazione quello che si è consumato ieri nella provincia di Chieti, anche se nulla, può mai giustificare un assassinino. Un omicidio che lascia una intera comunità sgomenta. Un uomo di 74 anni ha ucciso la moglie 72enne gettandola da un ponte nel fiume Osento, vicino a Casalbordino (Chieti). Angelo Bernardone, pensionato, si è costituito in caserma subito dopo la tragedia. Maria Rita Conese, 72 anni, era gravemente malata di Alzheimer. Il 74enne è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario. Non ha detto molto l’uomo, ha provato solo a spiegare i motivi che lo hanno portato a compiere questo gesto. A quanto pare, stando alle sue parole, non riusciva più a prendersi cura di sua moglie, molto malata. La tragedia è avvenuta poco dopo pranzo, nel giorno di Santo Stefano, nei ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sembrerebbe essere un dramma della disperazione quello che si è consumato ieri nella provincia di Chieti, anche se nulla, può mai giustificare un assassinino. Un omicidio che lascia una intera comunità sgomenta. Un uomo di 74 anni hala72enne gettandola da un ponte nelOsento, vicino a Casalbordino (Chieti). Angelo Bernardone, pensionato, si è costituito in caserma subito dopo la tragedia. Maria Rita Conese, 72 anni, era gravemente malata di Alzheimer. Il 74enne è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario. Non ha detto molto l’uomo, ha provato solo a spiegare i motivi che lo hanno portato a compiere questo gesto. A quanto pare, stando alle sue parole, non riusciva più a prendersi cura di sua, molto malata. La tragedia è avvenuta poco dopo pranzo, nel giorno di Santo Stefano, nei ...

