Covid, record di casi in Australia: laboratorio comunica risultati sbagliati dei tamponi a 1400 persone (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’avanzata del nuovo coronavirus sta mettendo a dura prova le capacità di tracciamento di molti paesi, alle prese con la temuta variante omicron. In Australia, a seguito di un errore attribuito all’attività “senza precedenti”, un laboratorio nella capitale economica Sydney ieri ha comunicato a 400 persone di essere risultate negative al virus, quando in realtà erano positive. La clinica dell’ospedale St. Vincent’s ha anche informato 995 persone di essere negative, anche se i risultati non erano ancora arrivati. Un errore clamoroso, che ha costretto il laboratorio SydPath a ricontattare tutte le persone coinvolte, le quali per diverse ore hanno circolato senza sapere di essere potenzialmente contagiose. “Sabato sera ne avevo ricevuto uno che mi dava ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’avanzata del nuovo coronavirus sta mettendo a dura prova le capacità di tracciamento di molti paesi, alle prese con la temuta variante omicron. In, a seguito di un errore attribuito all’attività “senza precedenti”, unnella capitale economica Sydney ieri hato a 400di essere risultate negative al virus, quando in realtà erano positive. La clinica dell’ospedale St. Vincent’s ha anche informato 995di essere negative, anche se inon erano ancora arrivati. Un errore clamoroso, che ha costretto ilSydPath a ricontattare tutte lecoinvolte, le quali per diverse ore hanno circolato senza sapere di essere potenzialmente contagiose. “Sabato sera ne avevo ricevuto uno che mi dava ...

