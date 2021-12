Contro le code da tampone farmacie autorizzate a aperture straordinarie (Di lunedì 27 dicembre 2021) Salta il calendario di chiusure e ferie delle farmacie piemontesi per sopperire all’emergenza di una nuova ondata di contagi da Covid che nei giorni scorsi ha portato a un sovraffollarsi di persone alla ricerca di un tampone. “Tutte le farmacie sono autorizzate a rimanere aperte, indipendentemente dal loro calendario di aperture e chiusure, durante questo periodo di festività e finchè ci sarà la necessità dovuta alla pandemia”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha poi aggiunto: “Tutte le farmacie che vogliono aprire possono farlo anche se non rispettano il calendario, perchè hanno avuto una deroga a rimanere aperte”. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 27 dicembre 2021) Salta il calendario di chiusure e ferie dellepiemontesi per sopperire all’emergenza di una nuova ondata di contagi da Covid che nei giorni scorsi ha portato a un sovraffollarsi di persone alla ricerca di un. “Tutte lesonoa rimanere aperte, indipendentemente dal loro calendario die chiusure, durante questo periodo di festività e finchè ci sarà la necessità dovuta alla pandemia”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha poi aggiunto: “Tutte leche vogliono aprire possono farlo anche se non rispettano il calendario, perchè hanno avuto una deroga a rimanere aperte”. L'articolo proviene da Nuova Società.

