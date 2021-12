Advertising

calciomercatoit : ?? - SkySport : Juventus, Pastorello: 'Arthur vuole continuità. Bernardeschi? Non escludiamo il rinnovo' #SkySport #Juventus… - Gazzetta_it : Juve, tutto su Scamacca. Allegri ha deciso, il nuovo bomber è solo lui - CalcioNews24 : Calciomercato #Juventus: #Lacazette dice no all’#Arsenal. Le ultime - FioriEmanuele : RT @calciomercatoit: #Juventus, è #Brozovic il colpo che può stravolgere il campionato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

La, infatti, sa di non potersi permettere, oltre al grande stipendio di Ramsey, quello di un altro centrocampista, di cui ci sarebbe comunque estremo bisogno anche per una mera questione ...La Roma di Mourinho è pronta ad anticipare Milan eper il centrocampista: è lui il prescelto per rinforzare la rosaLa Roma è tra le squadre più attive sul. E' notizia di ieri dell'imminente arrivo dall'Arsenal di Maitland - ...Il nome di Andrea Pirlo è nella lista dei candidati per sostituire Jorge Jesús alla guida del Benfica. Il Benfica non sta vivendo un buon periodo e il futuro di Jorge Jesús in panchina è sempre più in ...Premiato al Globe Soccer Awards 2021, Federico Pastorello parla dei suoi assistivi e delle prospettive in casa Juventus. Su Arthur in particolare apre nuove strade.