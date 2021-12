Tempesta d'amore, programmazione speciale per Santo Stefano: sospeso Controcorrente (Di domenica 26 dicembre 2021) Questo del 2021 sarà un Santo Stefano più che speciale per i fan di Tempesta d'amore. Dopo il cambio d'orario avvenuto durante la scorsa estate, e che ha accorciato la messa in onda della soap opera tedesca, ecco che Mediaset ha deciso di fare una specie di regalo agli appassionati di Tempesta. Domenica 26 dicembre i personaggi dell'hotel Fürstenhof terranno compagnia gli spettatori di Rete 4 con un doppio appuntamento! Per tale ragione sarà stoppata la messa in onda del programma di Veronica Gentili. Salta Controcorrente e Tempesta d'amore raddoppia il suo appuntamento Consultando il palinsesto di Rete 4 si evince che domenica 26 dicembre non ci sarà Controcorrente. Veronica Gentili e la sua rubrica di attualità non ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 26 dicembre 2021) Questo del 2021 sarà unpiù cheper i fan did'. Dopo il cambio d'orario avvenuto durante la scorsa estate, e che ha accorciato la messa in onda della soap opera tedesca, ecco che Mediaset ha deciso di fare una specie di regalo agli appassionati di. Domenica 26 dicembre i personaggi dell'hotel Fürstenhof terranno compagnia gli spettatori di Rete 4 con un doppio appuntamento! Per tale ragione sarà stoppata la messa in onda del programma di Veronica Gentili. Saltad'raddoppia il suo appuntamento Consultando il palinsesto di Rete 4 si evince che domenica 26 dicembre non ci sarà. Veronica Gentili e la sua rubrica di attualità non ...

