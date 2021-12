Pensioni, 3 motivi per gioire nel 2022: le verità che non ti aspetti (Di domenica 26 dicembre 2021) In particolar modo, in base a quanto si evince dal decreto Mef dello scorso 17 novembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, verrà attuato un aumento pari all'1,7% lordo . Entrando nei dettagli è ... Leggi su contocorrenteonline (Di domenica 26 dicembre 2021) In particolar modo, in base a quanto si evince dal decreto Mef dello scorso 17 novembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, verrà attuato un aumento pari all'1,7% lordo . Entrando nei dettagli è ...

Advertising

Giusepp01891969 : @MarcoPierobon22 @mariomere49 @cgilnazionale E il Sindacato perché silenzia e non insorge, ha i buoni motivi di sca… - Giusepp78278797 : Tiz 'Buoni motivi per Draghi al Colle?' Aiò 'Ci risparmia Berlusconi, tanto basta. Per l'UE resta l'unica garanzia… - FedericaCalvia : RT @sole24ore: 'La precarietà del lavoro è certamente uno dei motivi per cui non si mette su famiglia, è uno dei temi aperti nel confronto… - tupacshakurmofo : RT @sole24ore: 'La precarietà del lavoro è certamente uno dei motivi per cui non si mette su famiglia, è uno dei temi aperti nel confronto… - sole24ore : 'La precarietà del lavoro è certamente uno dei motivi per cui non si mette su famiglia, è uno dei temi aperti nel c… -