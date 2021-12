Oman : Calciatore 29enne Makhlid Al-Raqadi muore d’infarto durante riscaldamento prima della partita (Di domenica 26 dicembre 2021) L’agenzia di stampa ufficiale dell’Oman ha annunciato la morte di Makhlid Al Raqadi, giocatore del Muscat FC, durante il processo di riscaldamento, prima dell’inizio della sua partita contro l’Al Suwaiq Club nel sesto turno del campionato di calcio locale. I resoconti dei media dell’Oman hanno rivelato che Makhlid Al-Raqadi ha subito un grave attacco di… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 26 dicembre 2021) L’agenzia di stampa ufficiale dell’ha annunciato la morte diAl, giocatore del Muscat FC,il processo didell’iniziosuacontro l’Al Suwaiq Club nel sesto turno del campionato di calcio locale. I resoconti dei media dell’hanno rivelato cheAl-ha subito un grave attacco di… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

itsme3791 : OMAN: CALCIATORE PROFESSIONISTA DI 29 ANNI MUORE IN CAMPO PER UN INFARTO. - natyslucevita : RT @rose_chronicle: EPIDEMIA DI MORTE IMPROVVISA TRA GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI: IL CALCIATORE #nessunacorrelazione Mukhaled Al-Raqadi, c… - rose_chronicle : EPIDEMIA DI MORTE IMPROVVISA TRA GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI: IL CALCIATORE #nessunacorrelazione Mukhaled Al-Raqad… - la_helka : RT @DavPoggi: Un altro calciatore è morto improvvisamente. Decesso per arresto cardiaco del 29enne della nazionale dell’Oman Mukhaled Al-Ra… - A_Gentili : RT @DavPoggi: Un altro calciatore è morto improvvisamente. Decesso per arresto cardiaco del 29enne della nazionale dell’Oman Mukhaled Al-Ra… -