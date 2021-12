Guidi Rasi | «La pandemia finirà quando il virus diventerà endemico Può succedere nel 2022 o tra 5 anni»

Leggi su open.online

(Di domenica 26 dicembre 2021) Lasarà endemizzata e con la vaccinazione globale. Ma questo puòtra sei mesi o tra cinque. Parola di Guido, ex Ema e consulente del generale Francesco Paolo Figliuolo, in un’intervista rilasciata nei giorni scorsi a La Stampa. Il professore di microbiologia a Tor Vergata spiega che «abbiamo sempre ragionato come se stesse per finire, mentre siamo sempre più consapevoli che sia impossibile stabilire una data di conclusione della». Secondo«la prospettiva non è necessariamente pessimista, ma la variante Omicron ci ricorda l’imprevedibilità della situazione». E se la variante prevalesse «potrebbe avere senso l’aggiornamento dei vaccini, senza dimenticare le varianti precedenti e provando ad ...