Green pass rubati e soldi falsi, arrestato 26enne nel napoletano (Di domenica 26 dicembre 2021) Green pass rubati e soldi falsi. I carabinieri della stazione di Gragnano (Napoli) hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne del posto per spendita, fabbricazione e introduzione nello Stato di banconote e documenti contraffatti. Nella sua abitazione i militari hanno trovato 39 carte di identità false, 44 banconote da 20 euro contraffatte e 4.500 euro in contante di vario taglio la cui origine non è stata chiarita, 15 carte di pagamento intestate ad altre persone, un computer e una stampante utilizzata per riprodurre le banconote. Tra i file conservati nell'hard disk del pc, in una cartella rinominata "Green pass rubati", sono state trovate alcune matrici utilizzate per falsificare

