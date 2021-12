Goria: «Juve, che delusione! Non può più competere per lo scudetto» (Di domenica 26 dicembre 2021) Goria ha parlato della corsa scudetto e della posizione della Juventus di Allegri. Ecco le sue dichiarazioni A Radio Kiss Kiss, il giornalista Rai Amedeo Goria ha commentato la lotta scudetto in Serie A. Le sue parole sulla Juventus di Allegri. Juve – «La delusione è stata la Juventus, anche se è in rimonta non penso che possa competere per lo scudetto, che ha l’Inter come grande favorita. Il Milan anche sta facendo un gran campionato, anche se è calato molto nelle ultime giornate. Mi aspetto ancora grandi cose dal Napoli». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 dicembre 2021)ha parlato della corsae della posizione dellantus di Allegri. Ecco le sue dichiarazioni A Radio Kiss Kiss, il giornalista Rai Amedeoha commentato la lottain Serie A. Le sue parole sullantus di Allegri.– «La delusione è stata lantus, anche se è in rimonta non penso che possaper lo, che ha l’Inter come grande favorita. Il Milan anche sta facendo un gran campionato, anche se è calato molto nelle ultime giornate. Mi aspetto ancora grandi cose dal Napoli». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Intervenuto sulle frequenze di 1 Station Radio , il noto giornalista Amedeo Goria ha detto la sua in merito alla corsa scudetto, spiegando: Poi, Goria si sofferma proprio sui bianconeri : Infine, sulla Nazionale , Goria spiega:

