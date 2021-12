Fondi, approvato in Consiglio il Bilancio di previsione 2022-2024 (Di domenica 26 dicembre 2021) Fondi – È stato approvato, in largo anticipo rispetto alla tabella di marcia di migliaia di comuni italiani, il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Il punto è stato votato favorevolmente, nel corso dell’ultima seduta consiliare, da una maggioranza compatta a determinata a raggiungere un obiettivo che si era posta sin dall’insediamento: approvare il Bilancio previsionale entro l’anno corrente. Efficienza, efficacia, economicità e stime prudenziali sono state le tracce che, sulla base delle direttive impartite dal sindaco Beniamino Maschietto, dell’assessore al Bilancio Vincenzo Carnevale e dell’intera maggioranza, hanno guidato il secondo settore del Comune di Fondi nella redazione di un lavoro lungo, complesso ma ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 dicembre 2021)– È stato, in largo anticipo rispetto alla tabella di marcia di migliaia di comuni italiani, ildifinanziario. Il punto è stato votato favorevolmente, nel corso dell’ultima seduta consiliare, da una maggioranza compatta a determinata a raggiungere un obiettivo che si era posta sin dall’insediamento: approvare ilprevisionale entro l’anno corrente. Efficienza, efficacia, economicità e stime prudenziali sono state le tracce che, sulla base delle direttive impartite dal sindaco Beniamino Maschietto, dell’assessore alVincenzo Carnevale e dell’intera maggioranza, hanno guidato il secondo settore del Comune dinella redazione di un lavoro lungo, complesso ma ...

