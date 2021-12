Ferrara | “Giuntoli | non si capisce cosa faccia al Napoli Voto tre per De Laurentiis”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 26 dicembre 2021) Liberatofa il punto sule dà i voti al termine del girone di andata di Serie A, attraverso il sito dell’emittente 87 tv. Il giornalista prende in considerazione quanto fatto fino ad ora dai protagonisti della rosa di Spalletti, che sono partiti fortissimo con 8 vittorie consecutive, poi si sono persi; basti pensare che ilha perso le ultime tre partite in casa con Atalanta, Empoli e Spezia. PagelleLiberatodà ad Osimhen un10 in pagella, il “più alto più per quello che ha fatto intravedere, che per quello che, numeri alla mano, ha fatto. È un giocatore potenzialmente devastante. Deve migliorare dal punto di vista caratteriale, perché l’espulsione con il Venezia è molto grave. Deve imparare a restare alle provocazioni. È ...