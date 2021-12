Campionati studenteschi 2021-2022 | iscrizioni dal 17 gennaio al 28 febbraio NOTA

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 26 dicembre 2021) Il 22 settembreil Ministero dell’Istruzione e le OOSS di categoria hanno sottoscritto il CCNI sui criteri di ripartizione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa per l’a.s., nel quale sono stati definiti i valori unitari e i criteri utili per la ripartizione tra le scuole ed in particolare per le attività complementari di educazione fisica L'articolo .