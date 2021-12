Calcio, Daspo in Inghilterra per chiunque pubblichi post razzisti: sarà escluso dagli stadi per 10 anni (Di domenica 26 dicembre 2021) Dieci anni di interdizione dagli stadi se publlichi post a sfondo razzista: è la misura prevista per i tifosi inglesi che possono rischiare il Daspo sia in Inghilterra che in Galles. A volerlo, la ministra dell’Interno britannico, Priti Patel che sta promuovendo una proposta di legge per estendere agli insulti in rete il divieto di accedere alle manifestazioni sportive già previsto per gli autori di cori violenti, razzisti e omofobi allo stadio. «Il razzismo è inaccettabile e per troppo tempo il Calcio è stato macchiato da questo vergognoso pregiudizio», ha detto Patel. La ministra ha anche aggiunto: «I responsabili di offese razziste in rete devono essere puniti. Con le modifiche alla legge che sto ... Leggi su open.online (Di domenica 26 dicembre 2021) Diecidi interdizionese publlichia sfondo razzista: è la misura prevista per i tifosi inglesi che possono rischiare ilsia inche in Galles. A volerlo, la ministra dell’Interno britco, Priti Patel che sta promuovendo una proa di legge per estendere agli insulti in rete il divieto di accedere alle manifestazioni sportive già previsto per gli autori di cori violenti,e omofobi alloo. «Il razzismo è inaccettabile e per troppo tempo ilè stato macchiato da questo vergognoso pregiudizio», ha detto Patel. La ministra ha anche aggiunto: «I responsabili di offese razziste in rete devono essere puniti. Con le modifiche alla legge che sto ...

