Basciano spiega ai compagni le cause della morte del nonno | “Stava malissimo”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ieri gli autori del GF Vip hanno fatto parlare Alessandrocon sua madre, che gli ha comunicatodel. Il nuovo gieffino si è subito sfogato con i coinquilini ed ha anche raccontato loro che l’uomomale da diverso tempo e che per questo si è spento. “Cos’aveva? Raga il fatto è che lui aveva già una malattia. Mi spiace più che altro per mia nonna, lorono insieme da quando erano ragazzini. Infatti adesso mi hanno fatto parlare con mia madre e sta, l’ho capito al telefono. Mi ha detto di stare tranquillo qui, però ho compreso. Me l’hanno detto adesso, ma è successo ieri pomeriggio. Cosa posso fare? Come dice Carmen purtroppo non potrei fare molto anche fuori. Il fatto è che prima o poi sarebbe successo, lui non ...