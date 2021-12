Arisa contro Serena Bortone «Mi ha ferito» | ma cosa è successo davvero a Ballando con le stelle?

(Di domenica 26 dicembre 2021)ha concesso un’intervista al Corriere della Sera parlando della sua esperienza acon le, ma nel corso della sua chiacchierata ha anche lanciato una frecciatina a? Leggi anche:con le, Vito Coppola esono fidanzati? Parla la ex di lui: «Non ha bisogno di… L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

GiusVisual : RT @chesucc3de: L'amico del panel porta consiglio al concorrente vip, e di solito lo porta sbagliato. Questa sera a fare il gioco di Beppe… - zazoomblog : Ci vuole coraggio. Clamoroso siluro di Natale contro Arisa: il suo ex la massacra con un video - #vuole #coraggio.… - gabriellainsana : RT @chesucc3de: L'amico del panel porta consiglio al concorrente vip, e di solito lo porta sbagliato. Questa sera a fare il gioco di Beppe… - chesucc3de : L'amico del panel porta consiglio al concorrente vip, e di solito lo porta sbagliato. Questa sera a fare il gioco d… - zazoomblog : Ballando con le Stelle Simone Di Pasquale contro la vittoria di Arisa: ecco la reazione su Instagram (FOTO) -… -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa contro

Chi la dura la vince. Così iniziava il servizio che due mesi fa Gente dedicava, assieme alla copertina, ad...Film a luci rosse, la furia diSerena Bortone: l'accusa e un grosso caso in RaiTra Arisa e Vito Coppola sembra essere nato un rapporto molto speciale nel corso dell'ultima edizione di Ballando con le stelle. Se i due però hanno deciso di non dare un'etichetta ...Quest’anno Ballando con le stelle è stato vinto da Arisa in coppia con il maestro Vito Coppola. Subito dopo la proclamazione, Morgan si è scagliato contro Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto accu ...