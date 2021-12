Ultime Notizie Roma del 25-12-2021 ore 08:10 (Di sabato 25 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla vita è una microfono Giuliano Ferrigno Cristian della notte di Natale ieri in Piazza San Pietro Papa Francesco giunta l’altare della cattedrale di lato la statua del bambino la bachata della scienziata Gesù nasce lì vicino ai pastori vicino dimenticati delle periferie ha detto Bergoglio viene Dov’è la dignità dell’uomo è messa alla prova Dio questa notte viene a colmare di dignità aggiunto ci ricorda quanto importante darla l’uomo con il lavoro ma anche dare dignità lavoro dell’uomo Perché l’uomo è signore non schiavo del lavoro è il giorno della vita ripetiamo basta morti sul lavoro ha concluso il papà e impegniamoci per questo l’emergenza tramite Secondo l’aggiornamento di ieri dei dati del Ministero della Salute in Italia si sono registrati 50599 nuovi casi a fronte di 929000 + ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 dicembre 2021)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla vita è una microfono Giuliano Ferrigno Cristian della notte di Natale ieri in Piazza San Pietro Papa Francesco giunta l’altare della cattedrale di lato la statua del bambino la bachata della scienziata Gesù nasce lì vicino ai pastori vicino dimenticati delle periferie ha detto Bergoglio viene Dov’è la dignità dell’uomo è messa alla prova Dio questa notte viene a colmare di dignità aggiunto ci ricorda quanto importante darla l’uomo con il lavoro ma anche dare dignità lavoro dell’uomo Perché l’uomo è signore non schiavo del lavoro è il giorno della vita ripetiamo basta morti sul lavoro ha concluso il papà e impegniamoci per questo l’emergenza tramite Secondo l’aggiornamento di ieri dei dati del Ministero della Salute in Italia si sono registrati 50599 nuovi casi a fronte di 929000 + ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 44.595 i casi individuati in Italia nelle ultime 24 ore, record assoluto da quando è esplosa la p… - Corriere : In Gran Bretagna 122 mila contagi. In Usa cancellati oltre 4.500 voli - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 24.259 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: La pugile Irma Testa: 'Ho deciso di fare coming out dopo l'applauso al Senato per l ... - Globalist: Adinolfi sputa veleno… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Confindustria Giovani Reggio Calabria, Presentino eletto nuovo presidente) è stato pubblicato s… -