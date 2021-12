Tradizioni del Natale: come sono nate le consuetudini e i riti? (Di sabato 25 dicembre 2021) Life&People.it Dall’albero decorato all’età di Babbo Natale: consuetudini, Tradizioni e riti che suscitano domande e voglia di saperne di più sulla festa del Natale. Quanti anni ha Babbo Natale? E perché la stella cometa ha la coda? Perché in molte case d’Europa i bambini appendono la calza per l’Epifania? Le curiosità sono tante, hanno origine antica, e, a volte è difficile rispondere alle domande di grandi e bambini. Ecco allora la risposta a qualcuno di questi quesiti. PERCHE’ IL Natale SI FESTEGGIA IL 25 DICEMBRE? L’ipotesi ritenuta più accreditata dagli esperti è che la decisione di festeggiare la nascita di Gesù sia da far risalire alla volontà di adattare alla tradizione cristiana le solennità pagane che ricorrevano ... Leggi su lifeandpeople (Di sabato 25 dicembre 2021) Life&People.it Dall’albero decorato all’età di Babboche suscitano domande e voglia di saperne di più sulla festa del. Quanti anni ha Babbo? E perché la stellata ha la coda? Perché in molte case d’Europa i bambini appendono la calza per l’Epifania? Le curiositàtante, hanno origine antica, e, a volte è difficile rispondere alle domande di grandi e bambini. Ecco allora la risposta a qualcuno di questi quesiti. PERCHE’ ILSI FESTEGGIA IL 25 DICEMBRE? L’ipotesi ritenuta più accreditata dagli esperti è che la decisione di festeggiare la nascita di Gesù sia da far risalire alla volontà di adattare alla tradizione cristiana le solennità pagane che ricorrevano ...

Advertising

nicola_fiore : RT @Giul_Granato: A Natale si celebra la nascita di un bambino di umili origini che porta la novella di nutrire poveri e affamati. È sorpre… - Rosalba60312430 : RT @YourAbruzzo: Cosa c'è di meglio per concludere il pranzo di Natale con una fetta di Parrozzo? Piccola curiosità: deve il suo nome all’… - Ghi_sola : Finalmente riuniti, terzadoseati e non, al chiuso, intorno ad una grande tavola imbandita, come nelle migliori trad… - AlePol65_2 : RT @fiorillomanuel1: Il presepe del mio zietto... #tradizioni - fiorillomanuel1 : Il presepe del mio zietto... #tradizioni -