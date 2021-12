Isolamento a proprie spese per chi arriva in Italia ed è positivo Quarantene e tamponi | le regole

Advertising

Corriere : ?? Chi sottoponendosi a un tampone scopre il contagio deve comunicare alla Asl dove rimarrà in quarantena, se necess… - missypippi : RT @fratotolo2: Nel 2021, il #governoDraghi ha regalato 65.000 biglietti “turista per sempre” ai #migranti sbarcati ?? 1 miliardo all’anno… - PpVBMV : @bon1z È arrivato l’aggiornamento. - crispadafora : RT @Corriere: ?? Chi sottoponendosi a un tampone scopre il contagio deve comunicare alla Asl dove rimarrà in quarantena, se necessario anche… - Olindo35055898 : RT @fratotolo2: Nel 2021, il #governoDraghi ha regalato 65.000 biglietti “turista per sempre” ai #migranti sbarcati ?? 1 miliardo all’anno… -

Ultime Notizie dalla rete : Isolamento proprie

spese per chi entra positivo in Italia Il pagamento a carico dei viaggiatori non era inserito nella bozza entrata in consiglio dei ministri. La misura si applica per un 'periodo ...In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, 'al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico, la misura dell'fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario ...Saranno a carico dei viaggiatori che arrivano in Italia le spese relative all'isolamento fiduciario, in caso di positività al test molecolare o antigenico del Covid. Lo prevede il ...Denis Shapovalov è risultato positivo al Covid-19. A renderlo noto tramite un comunicato sui propri social è lo stesso tennista canadese, reduce dalla partecipazione al torneo di esibizione di Abu Dha ...