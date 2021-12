Il virologo | ' Ecco le cose da evitare a Natale per non essere infettati'

(Di sabato 25 dicembre 2021) Cautela e attenzione sempre e comunque. "Ci si può infettare anche a distanza di tre metri in soli cinque minuti. Ma vale solo per i non vaccinati'. Così ilFrancesco Broccolo ha messo in ...

Advertising

globalistIT : - Raffael18453949 : @Antonio_Caramia @azangrillo Ecco il virologo di turno... - AlessioBuzzanca : @PippoVignola @GiovaQuez Brunetta è il Ministro della salute? È medico? È virologo? Di stronzate ne hanno dette tan… - GiulioIvano : Secolo d'Italia: Il virologo Guido Silvestri: uscire dall’ondata di isteria collettiva, ecco le 3 buone notizie su… - Quoque_Tu_Brute : RT @SecolodItalia1: Il virologo Guido Silvestri: uscire dall’ondata di isteria collettiva, ecco le 3 buone notizie su Omicron -

Ultime Notizie dalla rete : virologo Ecco

Globalist.it

'Per i vaccinati la situazione cambia - continua il- ma incide se è stata fatta la terza dose e quanto tempo è trascorso dall'ultima somministrazione del vaccino anti - Covid'. 'Il virus ...Dallo zio che si sente esperto di pandemia, ma non è, alla cugina che non vuole vaccinarsi ...come potersi 'difendere'. "I vaccini non servono a niente, si stanno infettando tutti e tra ...Francesco Broccolo ha messo in guardia soprattutto i non vaccinati, e non solo, che durante queste feste di Natale avranno modo di entrare in contatto con amici e parenti ...Quello che bisogna fare, ora, secondo il virologo, è guardare gli ultimi studi e i dati, i quali offrono tre spunti fondamentali. Il dato dal Sudafrica su quasi 400.000 casi parla di 0.26% di letalità ...