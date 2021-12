Coronavirus Toscana, la mappa dei comuni con l'incidenza Covid più alta (Di sabato 25 dicembre 2021) Firenze, 25 dicembre 2021 - Il dato quotidiano dell' incidenza dei contagi ogni centomila abitanti vede ancora la provincia di Siena con i numeri più alti: 130 di tasso giornaliero con 343 casi in ... Leggi su lanazione (Di sabato 25 dicembre 2021) Firenze, 25 dicembre 2021 - Il dato quotidiano dell'dei contagi ogni centomila abitanti vede ancora la provincia di Siena con i numeri più alti: 130 di tasso giornaliero con 343 casi in ...

Advertising

ilgattonaccio : RT @qn_lanazione: Coronavirus Toscana, la mappa dei comuni con l'incidenza Covid più alta - infoitinterno : Coronavirus, contagi ancora in crescita: i dati in Toscana - ilovepisa : RT @toscananotizie: #Coronavirus, 3.438 nuovi casi positivi, età media 36 anni. I decessi sono tre ?? - qn_lanazione : Coronavirus Toscana, la mappa dei comuni con l'incidenza Covid più alta - TuttoSesto : #Coronavirus in Toscana: 3.438 nuovi casi e 3 decessi - TuttoSesto - -