Un nuovo centrale per Inzaghi | l’Inter ci prova!

(Di venerdì 24 dicembre 2021)ci prova. Marotta e Ausilio sarebbero alla ricerca di un difensoreche possa ricoprire il ruolo di vice De vrij (anche in ottica di un’eventuale cessione) e il nome in cima alla lista sarebbe quello di Gleison Bremer, in forza al Torino. Bremer Torino Calciomercato Classe ’94 e dotato di un’ottima fisicità, rappresenterebbe il colpo ideale nei pensieri della dirigenza nerazzurra. Anche il Milan è sulle sue tracce e perciò non è da escludere una possibile asta. I nerazzurri, nel frattempo, si tutelano e mettono nel mirino il tedesco Ginter come soluzione last minute. Matteo Brignone