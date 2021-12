Tennis, i punti più belli del 2021 di Matteo Berrettini (VIDEO) (Di venerdì 24 dicembre 2021) Quando si parla dei migliori giocatori del Tennis italiano, specialmente nel 2021, non si può non citare Matteo Berrettini. Il romano è infatti stato protagonista di una stagione formidabile, caratterizzata dalla finale raggiunta a Wimbledon. Non vanno poi dimenticati i titoli conquistati a Belgrado e a Londra (Queen’s), ma soprattutto i quarti di finale centrati al Roland Garros ed agli US Open, oltre agli ottavi in Australia. Purtroppo degli infortuni lo hanno limitato, specialmente nei mesi finali, ma la grande stagione resta come certificato dal ranking. In alto il VIDEO dei suoi punti più belli del 2021. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021) Quando si parla dei migliori giocatori delitaliano, specialmente nel, non si può non citare. Il romano è infatti stato protagonista di una stagione formidabile, caratterizzata dalla finale raggiunta a Wimbledon. Non vanno poi dimenticati i titoli conquistati a Belgrado e a Londra (Queen’s), ma soprattutto i quarti di finale centrati al Roland Garros ed agli US Open, oltre agli ottavi in Australia. Purtroppo degli infortuni lo hanno limitato, specialmente nei mesi finali, ma la grande stagione resta come certificato dal ranking. In alto ildei suoipiùdel. SportFace.

