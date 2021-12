Sorpresa Osimhen, possibile la sua presenza contro la Juventus (Di venerdì 24 dicembre 2021) È stata pesantissima l’assenza di Victor Osimhen nell’ultimo mese per il Napoli. Questa assenza oramai si protrae dal match del 21 novembre contro l’Inter a causa dello scontro aereo con Skriniar. Il suo rientro, però, è sempre più vicino grazie alla maschera protettiva progettata appositamente per lui, la cui lavorazione è stata ultimata come testimoniano le recenti foto da Castlevolturno. Napoli Osimhen Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, Osimhen negli ultimi giorni dell’anno farà ulteriori controlli medici e, se l’infortunio sarà completamente superato, potrà rientrare anche per la partita contro la Juventus, posticipando la sua partenza per la Coppa d’Africa solo al termine del match di Torino. Felice Luongo Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 dicembre 2021) È stata pesantissima l’assenza di Victornell’ultimo mese per il Napoli. Questa assenza oramai si protrae dal match del 21 novembrel’Inter a causa dello saereo con Skriniar. Il suo rientro, però, è sempre più vicino grazie alla maschera protettiva progettata appositamente per lui, la cui lavorazione è stata ultimata come testimoniano le recenti foto da Castlevolturno. NapoliSecondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno,negli ultimi giorni dell’anno farà ulteriorilli medici e, se l’infortunio sarà completamente superato, potrà rientrare anche per la partitala, posticipando la sua partenza per la Coppa d’Africa solo al termine del match di Torino. Felice Luongo

