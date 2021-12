Park Geun-hye, l’ex presidente sudcoreana che si trovava in prigione per corruzione, è stata graziata (Di venerdì 24 dicembre 2021) Venerdì il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in ha concesso la grazia all’ex presidente sudcoreana Park Geun-hye, che stava scontando una condanna a 22 anni di prigione per una serie di reati di corruzione. La decisione è stata motivata con Leggi su ilpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Venerdì ildella Corea del Sud Moon Jae-in ha concesso la grazia al-hye, che stava scontando una condanna a 22 anni diper una serie di reati di. La decisione èmotivata con

Advertising

angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: La Corea del Sud ha graziato l'ex presidente Park Geun-hye, condannata a oltre 20 anni di carcere per uno scandalo di cor… - ilpost : Park Geun-hye, l’ex presidente sudcoreana che si trovava in prigione per corruzione, è stata graziata - zazoomblog : Corea del Sud graziata lex presidente Park Geun - hye - #Corea #graziata #presidente - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Corea del Sud, graziata l'ex presidente Park Geun-hye #coreadelsud - zazoomblog : Corea del Sud graziata lex presidente Park Geun - hye - #Corea #graziata #presidente -