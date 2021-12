Ostuni | sciolto il consiglio comunale | “Condizionamenti da parte della criminalità organizzata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 dicembre 2021)ildi, vicino Brindisi, per infiltrazioni mafiose. Lo ha deciso ildei ministri su proposta del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, in seguito agli accertatisull’amministrazioneda. La gestione del comune è stata affidata a una Commissione straordinaria per la durata di 18 mesi, a norma dell’articolo 143 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Lo ha reso noto lo stesso Cdm con un un comunicato stampa. Termina così in anticipo il mandato del sindaco Guglielmo Cavallo, a capo di una coalizione di centrodestra, eletto a giugno 2019. “Lo scioglimento di un ...