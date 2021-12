Natale in ‘maschera’. Mascherine anche all’aperto: Ffp2 in cinema, stadi e bus! (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tutta Italia col fiato sospeso in attesa di conoscere le regole dettate dal Governo Draghi per questo Natale considerato l’alto rischio contagio e i numeri dei ricoveri e dei decessi in costante aumento. E il governo è corso ai ripari – seppure all’antivigila – dettando le nuove misure restrittive per tentare di arginare la variante Leggi su freeskipper (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tutta Italia col fiato sospeso in attesa di conoscere le regole dettate dal Governo Draghi per questoconsiderato l’alto rischio contagio e i numeri dei ricoveri e dei decessi in costante aumento. E il governo è corso ai ripari – seppure all’antivigila – dettando le nuove misure restrittive per tentare di arginare la variante

Advertising

monica603277441 : Anche qui Piemonte e paesello tutti vax davvero sgradevoli, già dalla settimana prima di natale tutti con maschere… - mario68408726 : RT @MissOssimoro: Natale ?? è quel giorno in cui si poggiano tutti i cappotti all’ingresso, si mette una maschera mentre si entra, si brinda… - angelavec69 : RT @GabriellaBargh1: QUEL CHE RESTA DI UN CANE RIDOTTO UNA MASCHERA DI CROSTE E SANGUE TANTO CHE VOLEVANO SPARARGLI X NN PERDERE TEMPO A… - blackgrrrl : Oggi prima di pranzo restauro: doccia, maschera e scrub. Non ho visto quasi nessuno tra Natale e S.Stefano, non so… - roemmermann : RT @manuia66: Dichiaro ufficialmente chiuso Natale e Santo Stefano ...ora posso togliermi la maschera del Natale felice?? ...chiudo gli occh… -