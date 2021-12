Manovra, ok del Senato a fiducia sul maxiemendamento (Di venerdì 24 dicembre 2021) Con 215 voti a favore e 16 contrari il Senato ha approvato la fiducia chiesta dal Governo sul maxiemendamento alla Legge di Bilancio. Ora il testo passa alla Camera per il via libero definitivo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 24 dicembre 2021) Con 215 voti a favore e 16 contrari ilha approvato lachiesta dal Governo sulalla Legge di Bilancio. Ora il testo passa alla Camera per il via libero definitivo. L'articolo proviene da Italia Sera.

