Mancini, in finale Euro non volevo andare ai rigori (Di venerdì 24 dicembre 2021) "In finale a Euro 2020msperavo di non arrivare ai rigori, dopo 120 minuti e davanti a 75mila spettatori. Un po' di paura c'è sempre ma sapevamo della spinta di tutta la nazionale. Sapevamo che avremmo ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 24 dicembre 2021) "In2020msperavo di non arrivare ai, dopo 120 minuti e davanti a 75mila spettatori. Un po' di paura c'è sempre ma sapevamo della spinta di tutta la nazionale. Sapevamo che avremmo ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Mancini: 'In finale a Euro 2020 speravo di non arrivare ai rigori' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Mancini: 'In finale a Euro 2020 speravo di non arrivare ai rigori' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ITALIA - Mancini: 'In finale a Euro 2020 speravo di non arrivare ai rigori' - apetrazzuolo : ITALIA - Mancini: 'In finale a Euro 2020 speravo di non arrivare ai rigori' - napolimagazine : ITALIA - Mancini: 'In finale a Euro 2020 speravo di non arrivare ai rigori' -